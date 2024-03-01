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1 марта, 07:07

В Севастополе сорвали теракт против военнослужащего Черноморского флота

ФСБ задержала в Крыму двух граждан за подготовку терактов по заданиям с Украины

В Крыму задержаны мужчина и женщина, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на территории полуострова. Видео оперативных действий обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Крыму задержали готовивших теракты украинских агентов. Видео © ФСБ России

"Задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение теракта на одном из транспортных объектов республики, а также оказывавший пособническую помощь диверсионной группе Главного управления разведки Минобороны Украины, совершившей в мае 2023 года подрыв ж/д полотна в Симферопольском районе", — уточнили в ЦОС.

У диверсанта нашли и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у него обнаружена переписка, подтверждающая его планы по совершению теракта на ж/д путях в Симферопольском районе.

Вторая задержанная — гражданка России и Украины 1986 года рождения. Её украинские спецслужбы завербовали для подготовки в Севастополе теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. Оба фигуранта сотрудничают со следствием, они признали причастность к подготовке атак по заданию спецслужб Украины.

ФСБ показала поимку двух украинских шпионов при слежке за российскими военными в ЛНР
ФСБ показала поимку двух украинских шпионов при слежке за российскими военными в ЛНР

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне. Подозреваемый уже арестован, он был агентом украинских спецслужб.

Обложка ©

Getty Images / Muravin

Андрей Бражников
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