Задержан агент украинских спецслужб, планировавший взрыв авто в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Ярославской области, пытавшегося подорвать правоохранителя в подмосковной Лобне, подложив под его автомобиль взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и области.

Агент украинских спецслужб, планировавший взрыв авто в Подмосковье, задержан. Видео © ФСБ РФ

"По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ. Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по статьям о теракте и госизмене. Подозреваемый арестован, других причастных к плану теракта устанавливают.