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21 февраля, 08:34

Задержан агент украинских спецслужб, планировавший взрыв авто в Подмосковье

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Ярославской области, пытавшегося подорвать правоохранителя в подмосковной Лобне, подложив под его автомобиль взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и области.

Агент украинских спецслужб, планировавший взрыв авто в Подмосковье, задержан. Видео © ФСБ РФ

"По подозрению в приготовлении к совершению теракта задержан гражданин РФ. Установлено, что уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по статьям о теракте и госизмене. Подозреваемый арестован, других причастных к плану теракта устанавливают.

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Напомним, 19 февраля силовики оцепили один из дворов в Лобне. Причиной стал заминированный автомобиль, рядом также задержали мужчину, которого проверяли на связь с украинскими спецслужбами. Вскоре взрывчатку обезвредили.

Обложка ©

Getty Images / Grigorenko

Матвей Константинов
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