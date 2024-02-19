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19 февраля, 10:10

Силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри авто в Лобне

Силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри автомобиля Skoda Yeti в подмосковной Лобне. Угроза снята, сообщает SHOT.

Обстановка в Лобне, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, машина была припаркована возле здания Росреестра. Всех находившихся рядом с авто попросили уйти на безопасное расстояние, после чего взорвали СВУ.

В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой
В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой

Напомним, взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным Life.ru, жильцов четырёх домов эвакуировали. Владельца машины задержали, его проверяют на связь с украинскими спецслужбами. Позднее силовики начали обследовать машину с взрывчаткой.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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