Силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри авто в Лобне
Силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри автомобиля Skoda Yeti в подмосковной Лобне. Угроза снята, сообщает SHOT.
Обстановка в Лобне, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, машина была припаркована возле здания Росреестра. Всех находившихся рядом с авто попросили уйти на безопасное расстояние, после чего взорвали СВУ.
Напомним, взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным Life.ru, жильцов четырёх домов эвакуировали. Владельца машины задержали, его проверяют на связь с украинскими спецслужбами. Позднее силовики начали обследовать машину с взрывчаткой.