Силовики обезвредили взрывчатку, которая находилась внутри авто в Лобне

Обстановка в Лобне, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, машина была припаркована возле здания Росреестра. Всех находившихся рядом с авто попросили уйти на безопасное расстояние, после чего взорвали СВУ.