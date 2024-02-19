В Лобне силовики осматривают машину, в которой может находиться взрывчатка
Прямо сейчас в подмосковной Лобне силовики исследуют автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Обстановка в районе Лобни, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Фото © SHOT
Подозрительная Skoda Yeti стоит в одном из дворов. Известно, что среди эвакуированных домов, находящихся поблизости, есть газифицированные.
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Напомним, взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным Life.ru, жильцов четырёх домов эвакуировали. Владельца машины задержали, его проверяют на связь с украинскими спецслужбами.
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