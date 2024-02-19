В Лобне силовики осматривают машину, в которой может находиться взрывчатка

Прямо сейчас в подмосковной Лобне силовики исследуют автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Обстановка в районе Лобни, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Фото © SHOT

Подозрительная Skoda Yeti стоит в одном из дворов. Известно, что среди эвакуированных домов, находящихся поблизости, есть газифицированные.