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19 февраля, 09:54

В Лобне силовики осматривают машину, в которой может находиться взрывчатка

Прямо сейчас в подмосковной Лобне силовики исследуют автомобиль, в котором может находиться взрывчатка. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Обстановка в районе Лобни, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Фото © SHOT

Обстановка в районе Лобни, где нашли автомобиль с взрывчаткой. Фото © SHOT

Подозрительная Skoda Yeti стоит в одном из дворов. Известно, что среди эвакуированных домов, находящихся поблизости, есть газифицированные.

В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой
В Подмосковье задержали студента, который из-за стресса грозился въехать в колледж на авто со взрывчаткой

Напомним, взрывное устройство обнаружили в автомобиле в подмосковной Лобне. По данным Life.ru, жильцов четырёх домов эвакуировали. Владельца машины задержали, его проверяют на связь с украинскими спецслужбами.

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SHOT

Матвей Константинов
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