ФСБ показала поимку двух украинских шпионов при слежке за российскими военными в ЛНР
ФСБ задержала в ЛНР двух местных жителей, шпионивших на СБУ и ВСУ
Управление ФСБ России по Луганской Народной Республике задержало двух местных жителей по подозрению в шпионаже за российскими военными для Службы безопасности Украины и ВСУ. Ведомство распространило оперативное видео.
ФСБ задержала в ЛНР двух местных жителей, шпионивших на СБУ и ВСУ. Видео © УФСБ ЛНР
"Двое жителей ЛНР в целях оказания содействия ВФУ осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против ВС РФ один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах СБУ, вторая — представителям ВФУ", — рассказали в ведомстве.
Оба стали фигурантами уголовных дел по статье 276 УК РФ о шпионаже. Они признали вину и рассказали, что связывались с кураторами через "Телеграм". Расследование в отношении их продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне. Подозреваемый уже арестован, он был агентом украинских спецслужб.
УФСБ ЛНР