Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 06:54

ФСБ показала поимку двух украинских шпионов при слежке за российскими военными в ЛНР

ФСБ задержала в ЛНР двух местных жителей, шпионивших на СБУ и ВСУ

Управление ФСБ России по Луганской Народной Республике задержало двух местных жителей по подозрению в шпионаже за российскими военными для Службы безопасности Украины и ВСУ. Ведомство распространило оперативное видео.

ФСБ задержала в ЛНР двух местных жителей, шпионивших на СБУ и ВСУ. Видео © УФСБ ЛНР

"Двое жителей ЛНР в целях оказания содействия ВФУ осуществляли сбор сведений о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Полученные данные в целях обеспечения командования ВСУ разведданными для использования против ВС РФ один из фигурантов передавал лицам, действовавшим в интересах СБУ, вторая — представителям ВФУ", — рассказали в ведомстве.

Оба стали фигурантами уголовных дел по статье 276 УК РФ о шпионаже. Они признали вину и рассказали, что связывались с кураторами через "Телеграм". Расследование в отношении их продолжается.

В Ростове вынесли приговор украинскому шпиону за попытку купить секретную деталь для С-300
В Ростове вынесли приговор украинскому шпиону за попытку купить секретную деталь для С-300

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне. Подозреваемый уже арестован, он был агентом украинских спецслужб.

Обложка ©

УФСБ ЛНР

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Криминал
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров