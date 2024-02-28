Суд приговорил к одиннадцати с половиной годам украинского агента, который был задержан в Ростове-на-Дону при попытке купить компоненты, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300. Он признан виновным по статье "Шпионаж", сообщает ЦОС ФСБ России.

В Ростове вынесли приговор украинскому шпиону за попытку купить секретную деталь для С-300. Видео © ЦОС ФСБ

"Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", и лишении его свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — уточнили в ФСБ.

Спецслужба установила, что украинский агент был задержан в Ростове-на-Дону, когда пытался купить секретную продукцию военного назначения — клистроны, используемые в С-300. Оказалось также, что Кривицкий причастен к попытке организации поставки аналогичных приборов для украинской разведки в ноябре 2019 года. Именно по его поручению тогда в РФ приехал украинский футболист Василий Василенко для покупки клистронов.