Сотрудники ФСБ поймали полсотни сборщиков денег для террористов в Сирии

Сотрудники ФСБ задержали в 22 российских регионах 49 пособников действующей в Сирии террористической организации. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, злоумышленники собирали деньги на нужды боевиков.

"Во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещённой в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирийской Арабской Республике", — рассказали в ФСБ.

Кроме сбора денег некоторые из сторонников сирийских боевиков распространяли в мусульманской общине радикальную идеологию и оправдывали терроризм. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта против правоохранителя в Лобне. Подозреваемый уже арестован, он был агентом украинских спецслужб.