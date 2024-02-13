ФСБ предотвратила подрыв на газораспределительной станции в Ленобласти
ФСБ России предотвратила украинскую диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении спецслужбы.
Несостоявшийся диверсант был задержан: им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности. У него изъяли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, СВУ было обезврежено.
А накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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