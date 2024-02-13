Регион

Уведомления отключены

13 февраля, 08:55

ФСБ предотвратила подрыв на газораспределительной станции в Ленобласти

ФСБ России предотвратила украинскую диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении спецслужбы.

Несостоявшийся диверсант был задержан: им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности. У него изъяли пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, СВУ было обезврежено.

ФСБ: Задержанные за подготовку теракта в Крыму хотели взорвать кортеж
ФСБ: Задержанные за подготовку теракта в Крыму хотели взорвать кортеж

А накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров