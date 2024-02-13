ФСБ предотвратила подрыв на газораспределительной станции в Ленобласти

ФСБ России предотвратила украинскую диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении спецслужбы.