Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться в Курскую область 12 марта, 08:36 4522 4522 Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / SHOT

Ночью над Курской областью было сбито 11 украинских дронов. ВСУ до сих пор обстреливают посёлок Тёткино, в который также пытались прорваться диверсанты противника. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт о крупной атаке украинских дронов на Курскую область, обстреле посёлка Тёткино и отброшенной из него ДРГ ВСУ. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Уважаемые куряне, в нашем регионе выдалась неспокойная ночь. Сбиты 11 украинских БПЛА. До сих пор не снята ракетная опасность. На данный момент со стороны Украины ведётся обстрел посёлка Тёткино Глушковского района. К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил лёгкое ранение, ему оказана необходимая помощь", — сказал губернатор.

Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / SHOT

Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Фото © Telegram / SHOT

Старовойт добавил, что ДРГ противника совершила попытка прорыва в Тёткино. Случился стрелковый бой, противник был отброшен.

"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", — добавил он.

Ранее Life.ru писал о том, что в Фатежском районе Курской области сбили украинский БПЛА. Кроме того, сегодня ВСУ нанесли удары по Шебекино в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя: у женщины осколочное ранение лица, у мужчины осколочные ранения брюшной полости.

Авторы Юрий Лысенко