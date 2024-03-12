Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Ранения разной степени тяжести получили двое местных жителей, сообщил в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась. <...> У мужчины осколочные ранения брюшной полости. Бригадой скорой раненый доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в посте губернатора.

Гладков уточнил, что повреждения получили шесть частных домовладений, магазин, центральная районная больница, а также детсад, техникум и два легковых авто. Один из ударов пришёлся на территорию около гаражного комплекса, расположенного у промышленного предприятия. Оперативные службы уже находятся на месте прилётов, продолжается обход.