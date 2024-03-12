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12 марта, 08:09

Двое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ белгородского Шебекина

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, легко ранена женщина, мужчина госпитализирован

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Ранения разной степени тяжести получили двое местных жителей, сообщил в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась. <...> У мужчины осколочные ранения брюшной полости. Бригадой скорой раненый доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в посте губернатора.

Гладков уточнил, что повреждения получили шесть частных домовладений, магазин, центральная районная больница, а также детсад, техникум и два легковых авто. Один из ударов пришёлся на территорию около гаражного комплекса, расположенного у промышленного предприятия. Оперативные службы уже находятся на месте прилётов, продолжается обход.

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Ранее Life.ru сообщал об атаках ВСУ по Шебекину 7 февраля. Тогда из-за прилётов пострадали двое мирных жителей. Один из ударов пришёлся по стоянке автотранспорта промышленного предприятия, в результате чего были повреждены крыша цеха и порядка десяти транспортных средств.

Обложка ©

Shutterstock / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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