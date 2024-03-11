Украинская ДРГ из 15 военных прорвалась в Белгородскую область и развязала бой с пограничниками

Украинская ДРГ из порядка 15 вооружённых бойцов попыталась прорваться через российскую границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По сведениям Mash , злоумышленники вступили в бой с пограничниками РФ.

События разворачивались этим утром. Диверсанты были вооружены до зубов. Их арсенал состоял из автоматов М4 с полным комплектом, гранат и взрывчатки по типу С4. ДРГ не смогла далеко пробиться, поскольку попала под огонь российских пограничников. В результате бойцы ВСУ были отброшены обратно на территорию Украины. По предварительной информации, минимум пять боевиков ликвидированы.