Вооружённые Силы РФ вместе с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку ВСУ вторгнуться на территорию страны в Белгородской и Курской областях. В результате украинская армия лишилась 234 бойцов, 7 танков и 3 бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 3 часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трёх направлениях: со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населённых пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области", — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что 8.00 до 8.25 враг предпринял четыре попытки зайти на территорию РФ в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Но, как рассказали в ведомстве, ни одна попытка не увенчалась успехом.