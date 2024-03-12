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12 марта, 17:08

В Минобороны назвали потери украинских ДРГ после попытки атаковать Россию

Потери ВСУ после атаки на границу РФ составили 234 бойца, 7 танков и 3 Bradley

Вооружённые Силы РФ вместе с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку ВСУ вторгнуться на территорию страны в Белгородской и Курской областях. В результате украинская армия лишилась 234 бойцов, 7 танков и 3 бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 3 часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трёх направлениях: со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населённых пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области", — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что 8.00 до 8.25 враг предпринял четыре попытки зайти на территорию РФ в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Но, как рассказали в ведомстве, ни одна попытка не увенчалась успехом.

Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области
Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области

Напомним, сегодня Минобороны сообщило о пресечённых попытках ДРГ ВСУ осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг бежал.

Обложка ©

Shutterstock / vblinov

Александра Мышляева
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