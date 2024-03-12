Украинские ДРГ безуспешно пытались прорваться в Россию на четырёх направлениях, МО раскрыло детали Военные и ФСБ сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области 12 марта, 09:41 Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные совместно с ФСБ утром 12 марта сорвали попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 3 часов утра мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области", — рассказали в ведомстве.

Российские военные отбили все атаки ВСУ и нанесли по противнику удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Украинские военные были отброшены и понесли существенные потери. В частности, на приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских солдат, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортёр, а в районе Сподарюшино — два танка.

Вторая попытка прорыва границы произошла с 08:00 до 08:25 мск в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Здесь было отбито четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Понеся значительные потери, противник был отброшен.

Напомним, ранее о попытке прорыва ДРГ сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, ДРГ противника совершила попытку прорыва в Тёткино. Случился стрелковый бой, противник был отброшен. Также ночью над регионом было сбито 11 украинских дронов.

Авторы Александра Вишнякова