В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области
Песков назвал террористической активностью попытки прорыва украинских ДРГ в РФ
Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / SHOT
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал террористической активностью попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Он заверил, что наши военные начеку и делают всё необходимое для предотвращения атак.
"Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность — попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что защита инфраструктурных объектов от атак со стороны, в частности украинских сил, находится в компетенции Минобороны России.
Ранее Life.ru писал о том, что в Фатежском районе Курской области сбили украинский БПЛА. Кроме того, сегодня ВСУ нанесли удары по Шебекину в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя: у женщины осколочное ранение лица, у мужчины осколочные ранения брюшной полости. Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские военные совместно с ФСБ утром 12 марта сорвали попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях.