В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал террористической активностью попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Он заверил, что наши военные начеку и делают всё необходимое для предотвращения атак.

"Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность — попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается", — подчеркнул представитель Кремля.