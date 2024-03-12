Регион

Уведомления отключены

12 марта, 09:43

В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Песков назвал террористической активностью попытки прорыва украинских ДРГ в РФ

Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / SHOT

Последствия схватки с украинской ДРГ, пытавшейся зайти в посёлок Тёткино Курской области. Обложка © Telegram / SHOT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал террористической активностью попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Он заверил, что наши военные начеку и делают всё необходимое для предотвращения атак.

"Наши военные делают всё, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность — попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что защита инфраструктурных объектов от атак со стороны, в частности украинских сил, находится в компетенции Минобороны России.

Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться в Курскую область
Украинская ДРГ безуспешно пыталась прорваться в Курскую область

Ранее Life.ru писал о том, что в Фатежском районе Курской области сбили украинский БПЛА. Кроме того, сегодня ВСУ нанесли удары по Шебекину в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя: у женщины осколочное ранение лица, у мужчины осколочные ранения брюшной полости. Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские военные совместно с ФСБ утром 12 марта сорвали попытку ВСУ прорваться на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров