Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области
После попытки украинской ДРГ зайти в Белгородскую область у населённого пункта Нехотеевка осталась горящая военная техника ВСУ. Кадры разгрома диверсантов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Подбитая техника ВСУ и отступление украинской ДРГ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых. Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.
Российской армии удалось уничтожить несколько БТР М113 и Bradley американского производства. При этом личный состав диверсантов понёс значительные потери.
Напомним, сегодня Минобороны сообщило о пресечённых попытках ДРГ ВСУ осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. По данным ФСБ, на границе с регионами были уничтожены 100 солдат ВСУ.
Telegram / Минобороны России