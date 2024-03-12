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12 марта, 14:41
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Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области

После попытки украинской ДРГ зайти в Белгородскую область у населённого пункта Нехотеевка осталась горящая военная техника ВСУ. Кадры разгрома диверсантов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Подбитая техника ВСУ и отступление украинской ДРГ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых. Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации", говорится в публикации.

Российской армии удалось уничтожить несколько БТР М113 и Bradley американского производства. При этом личный состав диверсантов понёс значительные потери.

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Напомним, сегодня Минобороны сообщило о пресечённых попытках ДРГ ВСУ осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. По данным ФСБ, на границе с регионами были уничтожены 100 солдат ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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