Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области

После попытки украинской ДРГ зайти в Белгородскую область у населённого пункта Нехотеевка осталась горящая военная техника ВСУ. Кадры разгрома диверсантов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

"Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых. Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России пресечена попытка вторжения на территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.