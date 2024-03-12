Регион

Уведомления отключены

12 марта, 12:39

Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя с украинской ДРГ

Видео боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которое утром стало распространяться в Сети, оказалось фейком. Об этом заявили в Правительстве Курской области.

"Вместе с попыткой украинской ДРГ атаковать Тёткино боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", — говорится в телеграм-канале правительства.

Там призвали граждан не поддаваться на провокации и верить новостям только из официальных источников, в частности соцсетей губернатора Романа Старовойта.

В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области
В Кремле высказались о попытке прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Напомним, ранее о попытке прорыва ДРГ сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что противник пытался проникнуть в населённый пункт Тёткино, однако в результате стрелкового боя враг был отброшен. Также и в ФСБ уточнили, что на границе Белгородской и Курской областей уничтожили 100 солдат ВСУ. По данным Минобороны, украинские ДРГ безуспешно пытались прорваться в Россию на четырёх направлениях.

Обложка ©

Telegram / Курская область

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров