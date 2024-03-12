Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя с украинской ДРГ
Видео боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которое утром стало распространяться в Сети, оказалось фейком. Об этом заявили в Правительстве Курской области.
"Вместе с попыткой украинской ДРГ атаковать Тёткино боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", — говорится в телеграм-канале правительства.
Там призвали граждан не поддаваться на провокации и верить новостям только из официальных источников, в частности соцсетей губернатора Романа Старовойта.
Напомним, ранее о попытке прорыва ДРГ сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что противник пытался проникнуть в населённый пункт Тёткино, однако в результате стрелкового боя враг был отброшен. Также и в ФСБ уточнили, что на границе Белгородской и Курской областей уничтожили 100 солдат ВСУ. По данным Минобороны, украинские ДРГ безуспешно пытались прорваться в Россию на четырёх направлениях.
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