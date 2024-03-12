Власти Курской области назвали фейком видео стрелкового боя с украинской ДРГ

Видео боя с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которое утром стало распространяться в Сети, оказалось фейком. Об этом заявили в Правительстве Курской области.

"Вместе с попыткой украинской ДРГ атаковать Тёткино боты ЦИПсО штурмовали соцсети Курской области. Утром они разбрасывали якобы видео стрелкового боя. Вот только банальная проверка показывает, что файл был создан больше недели назад", — говорится в телеграм-канале правительства.