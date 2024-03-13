Путин впервые высказался о попытках прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Наглые попытки прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области связаны с неудачами ВСУ на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости".

"Объяснение очень простое. Всё это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", — разъяснил глава государства.