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13 марта, 06:10

Путин впервые высказался о попытках прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области

Путин связал с неудачами на фронте атаки ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Место разгрома украинской ДРГ у села Нехотеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Место разгрома украинской ДРГ у села Нехотеевка Белгородской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Наглые попытки прорыва украинских ДРГ в Белгородскую и Курскую области связаны с неудачами ВСУ на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России-1" и РИА "Новости".

"Объяснение очень простое. Всё это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", — разъяснил глава государства.

Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области
Минобороны показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области

Напомним, 12 марта Минобороны РФ сообщило о пресечённых попытках ДРГ ВСУ осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. По данным ФСБ, на границе с регионами были уничтожены 100 солдат ВСУ.

Андрей Бражников
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