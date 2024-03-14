Мужчина ранен при обстреле Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ

По его словам, в момент прилёта снаряда рядом с продуктовым магазином находился местный житель — у него лёгкое ранение руки. Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Кроме того, есть повреждения в нескольких квартирах, частном доме, двух учреждениях культуры и здании газовой службы. Предварительно, было два прилёта, один из них рядом со школой. Сгорела припаркованная недалеко "газель".