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14 марта, 07:10

Мужчина ранен при обстреле Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ города Грайворона Белгородской области пострадал местный житель. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мужчина получил осколочное ранение.

Обстрел ВСУ города Грайворона Белгородской области. Видео © SHOT

По его словам, в момент прилёта снаряда рядом с продуктовым магазином находился местный житель — у него лёгкое ранение руки. Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации он отказался. Кроме того, есть повреждения в нескольких квартирах, частном доме, двух учреждениях культуры и здании газовой службы. Предварительно, было два прилёта, один из них рядом со школой. Сгорела припаркованная недалеко "газель".

Как сообщал Life.ru, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине сто метров. Ещё минимум три человека пострадало.

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Иван Косицын
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