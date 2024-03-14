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14 марта, 06:30

Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

Житель Белгорода погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным SHOT, огонь по городу и муниципальному району вёлся из реактивных систем залпового огня, противник использовал кассетные боеприпасы.

Автомобиль жителя Белгорода, погибшего при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Автомобиль жителя Белгорода, погибшего при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Жизни лишился автолюбитель, в момент прилёта он находился за рулём и проехал в горящей машине около ста метров, но не смог выбраться. Пострадали ещё три человека — мужчина и две женщины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде повреждены два частных дома и территория больницы.

ВСУ атаковали Белгород беспилотником
ВСУ атаковали Белгород беспилотником

Напомним, как сообщало Минобороны России, системы ПВО пресекли очередную попытку Украины атаковать территорию нашей страны. Так, на этот раз наши зенитчики уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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