Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ
Житель Белгорода погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным SHOT, огонь по городу и муниципальному району вёлся из реактивных систем залпового огня, противник использовал кассетные боеприпасы.
Автомобиль жителя Белгорода, погибшего при обстреле со стороны ВСУ. Фото © SHOT
Жизни лишился автолюбитель, в момент прилёта он находился за рулём и проехал в горящей машине около ста метров, но не смог выбраться. Пострадали ещё три человека — мужчина и две женщины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде повреждены два частных дома и территория больницы.
Напомним, как сообщало Минобороны России, системы ПВО пресекли очередную попытку Украины атаковать территорию нашей страны. Так, на этот раз наши зенитчики уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.