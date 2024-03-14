Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

Житель Белгорода погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным SHOT , огонь по городу и муниципальному району вёлся из реактивных систем залпового огня, противник использовал кассетные боеприпасы.

Жизни лишился автолюбитель, в момент прилёта он находился за рулём и проехал в горящей машине около ста метров, но не смог выбраться. Пострадали ещё три человека — мужчина и две женщины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в Белгороде повреждены два частных дома и территория больницы.