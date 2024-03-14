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14 марта, 03:36

ВСУ атаковали Белгород беспилотником

Беспилотник украинской армии атаковал Белгород, дрон упал в частном секторе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчётами. Также выбиты окна в одном частном домовладении", — написал глава региона в телеграм-канале.

Подворовой обход территории продолжается, уточнил Гладков.

В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности
В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух дронов на посёлок Прохоровка. Повреждения получили частные дома, пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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