ВСУ атаковали Белгород беспилотником

Беспилотник украинской армии атаковал Белгород, дрон упал в частном секторе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчётами. Также выбиты окна в одном частном домовладении", — написал глава региона в телеграм-канале.

Подворовой обход территории продолжается, уточнил Гладков.