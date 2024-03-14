ВСУ атаковали Белгород беспилотником
Беспилотник украинской армии атаковал Белгород, дрон упал в частном секторе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчётами. Также выбиты окна в одном частном домовладении", — написал глава региона в телеграм-канале.
Подворовой обход территории продолжается, уточнил Гладков.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил об атаке двух дронов на посёлок Прохоровка. Повреждения получили частные дома, пострадавших нет.
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