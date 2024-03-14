Два дрона атаковали белгородский посёлок Прохоровка, повреждены частные дома

Два беспилотника атаковали белгородский посёлок Прохоровка, дроны упали и сдетонировали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся посёлок Прохоровка, беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что никто не пострадал.

Из-за первой детонации загорелась кровля частного дома, были выбиты окна и посечён фасад. В доме при этом никто не жил. Второй дрон сдетонировал возле этого же строения, посечены фасад и забор соседнего дома. На месте работают оперативные службы.