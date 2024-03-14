Регион

Уведомления отключены

14 марта, 01:36

Два дрона атаковали белгородский посёлок Прохоровка, повреждены частные дома

Два беспилотника атаковали белгородский посёлок Прохоровка, дроны упали и сдетонировали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся посёлок Прохоровка, беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что никто не пострадал.

В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА и ракет
В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА и ракет

Из-за первой детонации загорелась кровля частного дома, были выбиты окна и посечён фасад. В доме при этом никто не жил. Второй дрон сдетонировал возле этого же строения, посечены фасад и забор соседнего дома. На месте работают оперативные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что после обстрела ВСУ в Грайвороне Белгородской области нарушилось электроснабжение. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров