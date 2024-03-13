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13 марта, 18:48

После обстрела ВСУ в Грайвороне Белгородской области нарушилось электроснабжение

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели повторный обстрел Грайворона Белгородской области. В результате в городе было нарушено электроснабжение. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилёт в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение", — сказано в сообщении главы области.

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Во время сегодняшнего обстрела Белгорода Вооружёнными силами Украины был атакован жилой многоэтажный дом. В результате взрыва пострадавших не было, однако в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля здания. Вечером ВСУ предприняли ещё попытки атаковать регион беспилотниками. БПЛА упал в жилом секторе и взорвался. Обошлось без жертв, однако в одном домовладении была разрушена хозпостройка. Ещё один украинский снаряд попал в дом под Белгородом. Пострадали две женщины, одна из которых была сильно покалечена.

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ТАСС / Силантьев Евгений

Владимир Озеров
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