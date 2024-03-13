После обстрела ВСУ в Грайвороне Белгородской области нарушилось электроснабжение

"Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный прилёт в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение", — сказано в сообщении главы области.

Во время сегодняшнего обстрела Белгорода Вооружёнными силами Украины был атакован жилой многоэтажный дом. В результате взрыва пострадавших не было, однако в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля здания. Вечером ВСУ предприняли ещё попытки атаковать регион беспилотниками. БПЛА упал в жилом секторе и взорвался. Обошлось без жертв, однако в одном домовладении была разрушена хозпостройка. Ещё один украинский снаряд попал в дом под Белгородом. Пострадали две женщины, одна из которых была сильно покалечена.