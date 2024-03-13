Дежурные средства ПВО уничтожили ещё один украинский дрон в Белгородской области
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 19:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
При этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника в частном жилом секторе в Яковлевском городском округе. К счастью, никто не пострадал.
"В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево: беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией", — говорится в его телеграм-канале.
Несмотря на то что жертв удалось избежать, оказалась разрушена хозпостройка в одном домовладении. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Это уже не первый за сегодняшний день беспилотник, покушающийся на российские объекты, которые расположены на территории Белгородской области. Предыдущую попытку атаковать регион удалось предотвратить час назад.
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