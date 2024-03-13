Дежурные средства ПВО уничтожили ещё один украинский дрон в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотник в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 19:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил о падении беспилотника в частном жилом секторе в Яковлевском городском округе. К счастью, никто не пострадал.

"В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево: беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией", — говорится в его телеграм-канале.

Несмотря на то что жертв удалось избежать, оказалась разрушена хозпостройка в одном домовладении. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.