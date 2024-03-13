Украинский снаряд угодил в жилой дом под Белгородом и оставил хозяйку калекой

Мирная жительница города Грайворон в Белгородской области осталась калекой из-за обстрела ВСУ. Украинский снаряд угодил прямо в её дом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у женщины очень серьёзные травмы и она — не единственная, кто получил ранения.

"Пострадали две женщины. У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота — бригадой скорой раненая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти", — сообщил в телеграм-канале глава региона.

Один из снарядов, по словам Гладкова, попал в здание администрации Грайворонского городского округа. В результате была пробита кровля, есть повреждения на втором этаже, но, к счастью, обошлось без пострадавших.