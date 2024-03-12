В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны

Десять мирных жителей пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нём навсегда осталась в наших сердцах", — написал глава региона в телеграм-канале.

Шесть пострадавших находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь. Продолжается подомовый обход, проводятся замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме. На среду, четверг и пятницу в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах в школах и колледжах объявлены дни самоподготовки, этот же формат рекомендован и вузам.