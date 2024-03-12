В Белгородской области погиб участник территориальной самообороны
Гладков: Один погиб и 10 жителей пострадали от обстрелов в Белгородской области
Ликвидация последствий обстрелов в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Десять мирных жителей пострадали от обстрелов ВСУ в Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нём навсегда осталась в наших сердцах", — написал глава региона в телеграм-канале.
Шесть пострадавших находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь. Продолжается подомовый обход, проводятся замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме. На среду, четверг и пятницу в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском, Шебекинском и Яковлевском городских округах в школах и колледжах объявлены дни самоподготовки, этот же формат рекомендован и вузам.
"Мы столкнулись с огромным объёмом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населённых пунктов Белгородской области противника нет", — подчеркнул Гладков.
Как ранее писал Life.ru, утром 12 марта ракетная опасность была объявлена на территории всей Белгородской области. Около полудня стало известно, что ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали женщина и мужчина. Позже белгородский градоначальник Валентин Демидов сообщил о четырёх сотрудниках администрации, пострадавших в результате атаки БПЛА на здание мэрии. В Минобороны сообщили о сорванной попытке украинской армии прорваться в Белгородскую и Курскую области. Было уничтожено 100 солдат ВСУ. МО также показало видео с разбитой техникой ДРГ ВСУ в Белгородской области.