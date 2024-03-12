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12 марта, 14:18

Четверо сотрудников мэрии Белгорода пострадали при атаке украинского беспилотника

Мэр Демидов рассказал о состоянии раненных при ударе дрона по администрации Белгорода

Мэр Белгорода навестил в больнице сотрудников администрации, пострадавших от украинского беспилотника. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Мэр Белгорода навестил в больнице сотрудников администрации, пострадавших от украинского беспилотника. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ

Четыре сотрудника администрации города Белгорода пострадали в результате атаки украинского беспилотника на здание мэрии 12 марта. Об этом сообщил белгородский градоначальник Валентин Демидов, который уже навестил раненых коллег в больнице.

"У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. У второй женщины осколочные ранения головы. Состояние средней степени тяжести", — сообщил мэр в своём телеграм-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о состоянии пострадавших сотрудников администрации. Видео © Telegram / ДЕМИДОВ

Двум другим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В самом здании мэрии, по словам Демидова, повреждено 36 окон, пострадали фасад и входная группа.

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Напомним, сегодня, 12 марта, Белгород и Белгородская область подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ нанесли удар по городу Шебекино, ранения получили три мирных жителя.

Марина Калегина
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