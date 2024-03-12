Четверо сотрудников мэрии Белгорода пострадали при атаке украинского беспилотника

Четыре сотрудника администрации города Белгорода пострадали в результате атаки украинского беспилотника на здание мэрии 12 марта. Об этом сообщил белгородский градоначальник Валентин Демидов, который уже навестил раненых коллег в больнице.

"У одной женщины — осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. У второй женщины — осколочные ранения головы. Состояние — средней степени тяжести", — сообщил мэр в своём телеграм-канале.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о состоянии пострадавших сотрудников администрации. Видео © Telegram / ДЕМИДОВ