В Госдуме сочли местью за разгром на фронте новую атаку "негодяев" из ВСУ на Белгород
Депутат Картаполов заявил, что ВСУ мстят за неудачи на фронте обстрелами городов
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Россия воюет с украинскими негодяями, которые мстят за свои поражения на поле боя ударами по мирному населению. Об этом Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя сегодняшние обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал обстрелы Белгорода. Видео © Life.ru
"Мы с вами имеем дело с негодяями. С негодяями, которые ведут войну против нашего народа. Негодяи, которые подлыми методами ведут эту войну. У них ничего не получается на поле боя, они атакуют мирные объекты, мирные города беспилотниками", — пояснил он.
Напомним, сегодня, 12 марта, Белгород и Белгородская область подверглись очередному обстрелу со стороны Украины. Беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ нанесли удар по городу Шебекино, ранения получили три мирных жителя.