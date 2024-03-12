В Госдуме сочли местью за разгром на фронте новую атаку "негодяев" из ВСУ на Белгород

Россия воюет с украинскими негодяями, которые мстят за свои поражения на поле боя ударами по мирному населению. Об этом Life.ru рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя сегодняшние обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ.

"Мы с вами имеем дело с негодяями. С негодяями, которые ведут войну против нашего народа. Негодяи, которые подлыми методами ведут эту войну. У них ничего не получается на поле боя, они атакуют мирные объекты, мирные города беспилотниками", — пояснил он.