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12 марта, 11:51

Дрон ВСУ атаковал администрацию Белгорода, есть пострадавшие

Гладков: Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

Последствия прилёта БПЛА в здание администрации в Белгороде. Обложка © t.me / Мэрия Белгорода

Последствия прилёта БПЛА в здание администрации в Белгороде. Обложка © t.me / Мэрия Белгорода

Беспилотник Вооружённых сил Украины врезался в здание администрации в Белгороде. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки пострадали две местные жительницы.

БПЛА повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а также добавил, что в результате взрыва в здании оказались выбиты окна, посечён фасад.

Беспилотник, который повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

По данным SHOT, ВСУ атаковали здание белгородской администрации дроном-камикадзе самолётного типа. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

ВСУ с помощью дрона подорвали автомобиль под Белгородом
ВСУ с помощью дрона подорвали автомобиль под Белгородом

А ранее Life.ru сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Уточнялось, что в результате атаки были повреждены: магазин, центральная районная больница, а также детсад и техникум. По словам Гладкова, во время атаки пострадали три мирных жителя.

Александра Мышляева
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