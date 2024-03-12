Дрон ВСУ атаковал администрацию Белгорода, есть пострадавшие

Беспилотник Вооружённых сил Украины врезался в здание администрации в Белгороде. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки пострадали две местные жительницы.

БПЛА повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а также добавил, что в результате взрыва в здании оказались выбиты окна, посечён фасад.

Беспилотник, который повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT

По данным SHOT, ВСУ атаковали здание белгородской администрации дроном-камикадзе самолётного типа. В настоящее время на месте работают оперативные службы.