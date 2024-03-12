Дрон ВСУ атаковал администрацию Белгорода, есть пострадавшие
Гладков: Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
Последствия прилёта БПЛА в здание администрации в Белгороде. Обложка © t.me / Мэрия Белгорода
Беспилотник Вооружённых сил Украины врезался в здание администрации в Белгороде. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки пострадали две местные жительницы.
БПЛА повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а также добавил, что в результате взрыва в здании оказались выбиты окна, посечён фасад.
Беспилотник, который повредил здание администрации в Белгороде. Видео © t.me / SHOT
По данным SHOT, ВСУ атаковали здание белгородской администрации дроном-камикадзе самолётного типа. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
А ранее Life.ru сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Уточнялось, что в результате атаки были повреждены: магазин, центральная районная больница, а также детсад и техникум. По словам Гладкова, во время атаки пострадали три мирных жителя.