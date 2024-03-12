Гладков: Количество пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до трёх

Количество пострадавших при обстреле белгородского Шебекина со стороны Вооружённых сил Украины увеличилось до трёх, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до трёх. В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница, у женщины — осколочные ранения лица и контузия. Бригадой скорой раненая доставляется в областную больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, Гладков добавил, что повреждения получили: 21 частное домовладение, восемь многоквартирных домов и 12 легковых автомобилей. Он отметил, что подомовый обход продолжается.