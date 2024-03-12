Мэр показал последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фото с последствиями атаки дрона ВСУ на здание администрации города. На кадрах видно, что пострадал фасад здания: выбиты окна, осколки разлетелись по кабинетам, также повреждены двери.
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
"Одна сотрудница мэрии получила осколочные ранения, госпитализирована. Вторая — контузию — медики оказывают помощь на месте", — сообщил Демидов.
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Напомним, Белгород и Белгородская область подверглись сегодня, 12 марта, массированному обстрелу со стороны Украины. Так, беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ обстреляли город Шебекино, там пострадали три мирных жителя.