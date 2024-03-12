Момент удара украинского дрона по магазину в Белгороде попал на видео

Украинский беспилотник атаковал магазин в Белгороде, врезавшись в стену здания. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет. SHOT публикует видео с моментом атаки.

"В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект. Беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечён фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля", — сообщил Гладков в телеграм-канале.