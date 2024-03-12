Момент удара украинского дрона по магазину в Белгороде попал на видео
Беспилотник ВСУ атаковал магазин в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал магазин в Белгороде. Фото © Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Украинский беспилотник атаковал магазин в Белгороде, врезавшись в стену здания. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет. SHOT публикует видео с моментом атаки.
"В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект. Беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечён фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля", — сообщил Гладков в телеграм-канале.
Напомним, Белгород и Белгородская область подверглись сегодня, 12 марта, массированному обстрелу со стороны Украины. Так, беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате атаки были повреждены: магазин, центральная районная больница, детсад и техникум, пострадали три мирных жителя. Также ночью ВСУ пытались осуществить попытку прорыва границы в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, но были отброшены назад и понесли существенные потери.