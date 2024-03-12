Минобороны показало видео мирной жизни в Тёткине, куда пыталась прорваться ДРГ
Минобороны Российской Федерации показало видео мирной жизни в населённом пункте Теткино Курской области, куда сегодня предпринимала попытку ворваться украинская диверсионно-разведывательная группа.
МО РФ опубликовало кадры мирной жизни в Теткине, куда прорывалась украинская ДРГ. Видео © Telegram / Минобороны России
Как рассказал командир парашютно-десантной роты, военные защищают государственную границу на Курском направлении. Он отметил, что противник предпринял попытку зайти в Тёткино, однако его встретили огнём артиллерии и стрелковым оружием. В итоге вражеской группе пришлось отойти. При этом военный обратил внимание, что на самом деле украинские солдаты даже не зашли в село — их остановили уже на самой границе.
"Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь. Мирные жители остались, всё продолжается как раньше, люди ходят в магазин, ничего не поменялось — ходят, гуляют, чувствуют нашу поддержку и верят в нас", — добавил он.
Военный корреспондент в населённом пункте Нехотеевка Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Вместе с тем в Минобороны подчеркнули, что в Тёткино, несмотря на инцидент, работают государственные учреждения и общественный транспорт. Также были опубликованы кадры из Нехотеевки в Белгородской области. Видео также подтверждает, что ситуация в населённом пункте находится под контролем.
Сегодня Минобороны сообщило о том, что украинские ДРГ пытались осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Однако ни одна атака противника не удалась, враг был обращён в бегство. По данным ведомства, потери ВСУ после атаки на российскую границу составили 234 бойца, семь танков и три Bradley.
Telegram / Минобороны России