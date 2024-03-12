Минобороны показало видео мирной жизни в Тёткине, куда пыталась прорваться ДРГ

Минобороны Российской Федерации показало видео мирной жизни в населённом пункте Теткино Курской области, куда сегодня предпринимала попытку ворваться украинская диверсионно-разведывательная группа.

МО РФ опубликовало кадры мирной жизни в Теткине, куда прорывалась украинская ДРГ. Видео © Telegram / Минобороны России

Как рассказал командир парашютно-десантной роты, военные защищают государственную границу на Курском направлении. Он отметил, что противник предпринял попытку зайти в Тёткино, однако его встретили огнём артиллерии и стрелковым оружием. В итоге вражеской группе пришлось отойти. При этом военный обратил внимание, что на самом деле украинские солдаты даже не зашли в село — их остановили уже на самой границе.

"Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь. Мирные жители остались, всё продолжается как раньше, люди ходят в магазин, ничего не поменялось — ходят, гуляют, чувствуют нашу поддержку и верят в нас", — добавил он.

Военный корреспондент в населённом пункте Нехотеевка Белгородской области. Видео © Telegram / Минобороны России