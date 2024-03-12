Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области
На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал глава региона.
Всего же за ночь в семи регионах России были перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников, заявили ранее в Минобороны. В Белгородчине пресечена атака семи беспилотных устройств.
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