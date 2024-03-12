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12 марта, 04:30

Ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области

На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал глава региона.

Семь сёл Белгородской области остались без света после атаки дронов ВСУ
Семь сёл Белгородской области остались без света после атаки дронов ВСУ

Всего же за ночь в семи регионах России были перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников, заявили ранее в Минобороны. В Белгородчине пресечена атака семи беспилотных устройств.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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