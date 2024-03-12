ПВО ночью пресекла атаку 25 беспилотников в семи регионах России

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, атаку дронов пресекли в Московской (два БПЛА), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областях.