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12 марта, 04:25

ПВО ночью пресекла атаку 25 беспилотников в семи регионах России

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, атаку дронов пресекли в Московской (два БПЛА), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областях.

Беспилотник атаковал промзону в Нижегородской области
Беспилотник атаковал промзону в Нижегородской области

Ранее о пожаре на нефтебазе в Орле сообщал губернатор области Андрей Клычков. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами, пострадавших нет.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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