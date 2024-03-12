Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона
Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
"На месте сейчас работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в Курской области объявили ракетную опасность. Позднее губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитом в Фатежском районе беспилотнике.
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