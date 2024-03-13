Три дрона атаковали Губкинский городской округ в Белгородской области

Губкинский городской округ Белгородской области атакован тремя беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Первый дрон упал в частном секторе в селе Богослова, повреждена линия газоснабжения. Второе устройство упало вне населённого пункта, его обломки ищут оперативные службы.

Третий БПЛА врезался в дерево в частном секторе города Губкино. В двух домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Перед этим система ПВО сбила два дрона в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа. Предварительно, никто не пострадал, загорелся сарай в одном частном домовладении.