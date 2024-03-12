Беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде
Беспилотник упал на крышу ТЦ в Белгороде. Фото © Телеграм-канал "Белгород № 1"
Украинский беспилотник упал на крышу торгового центра в районе вокзала в Белгороде, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, среди горожан пострадавших нет.
"В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль. Территория оцеплена", — написал Гладков в телеграм-канале.
Напомним, Белгород и Белгородская область подверглись сегодня, 12 марта, массированному обстрелу со стороны Украины. Так, один беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадало две сотрудницы. Ещё один протаранил магазин. Также ВСУ обстреляли город Шебекино, там пострадали три мирных жителя.