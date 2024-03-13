Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Около 18:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сообщили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что мирная жительница города Грайворона в Белгородской области осталась калекой из-за обстрела ВСУ. Кроме того, один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа. В результате была пробита кровля, есть повреждения на втором этаже.