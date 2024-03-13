Украинская ДРГ из 300 боевиков пыталась ночью прорваться в Россию и отступила с тяжёлыми потерями
Росгвардия ночью уничтожила 30 бойцов ВСУ при попытке прорыва под Белгородом
Фото © Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии в ночь на 12 марта уничтожили 30 украинских бойцов, которые попытались прорваться в Белгородскую область. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДРГ состояла из сотен диверсантов.
"В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через государственную границу в Белгородскую область. В результате умелых и профессиональных действий артиллерийских подразделений Росгвардии уничтожено 30 боевиков и два минометных расчёта", — рассказали в ведомстве.
Росгвардейцы совместно с военнослужащими ВС и пограничниками ФСБ России накрыли мощным огнём ДРГ и предотвратили прорыв. Также высокую эффективность показали современные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Напомним, 12 марта Минобороны РФ сообщило о пресечённых попытках ДРГ ВСУ осуществить прорыв в приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Ни одна атака противника не удалась, в ответ российскими войсками были нанесены авиационные, ракетные и артиллерийские удары. Враг был обращён в бегство. По данным ФСБ, на границе с регионами было уничтожено 100 солдат ВСУ.