Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в Белгороде

Украинские военные попытались атаковать Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. В результате никто не пострадал, написал губернатор Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях", — уточнил глава области.

Второй беспилотник, по его словам, упал в реку. Обошлось без последствий. На местах падения дронов работают оперативные службы.