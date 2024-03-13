Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в Белгороде
Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА, повреждена многоэтажка
Беспилотник врезался в дом в Белгороде. Фото © SHOT
Украинские военные попытались атаковать Белгород с помощью двух беспилотников самолётного типа. В результате никто не пострадал, написал губернатор Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.
"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях", — уточнил глава области.
Второй беспилотник, по его словам, упал в реку. Обошлось без последствий. На местах падения дронов работают оперативные службы.
По данным Минобороны РФ, почти 60 украинских дронов уничтожено над Россией за ночь и утро. Больше всего сбито в Воронежской области — там ПВО перехватила 29 БПЛА. В Белгородской уничтожено 11 дронов, в Брянской и Курской — по восемь беспилотников, в Ленинградской и Рязанской областях — по одному БПЛА.