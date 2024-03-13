ВСУ дважды обстреляли Шебекино, пострадал сотрудник предприятия

Сотрудник промышленного предприятия пострадал при обстреле города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.

При повторном обстреле пострадавших нет, однако в нескольких квартирах многоэтажного дома выбиты окна, есть задымление в боксе промпредприятия. Также повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. На местах работают оперативные службы.