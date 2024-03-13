Регион

Уведомления отключены

13 марта, 01:57

ПВО сбила шесть дронов за ночь вокруг Курска

Три украинских беспилотника сбито в Курском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Силами ПВО в Курском районе сбито три украинских БПЛА", — написал глава региона в телеграм-канале.

Перед этим ПВО сбила два дрона в небе над Курском. А позднее губернатор добавил об уничтожении ещё одного БПЛА.

Три дрона атаковали Губкинский городской округ в Белгородской области
Три дрона атаковали Губкинский городской округ в Белгородской области

А накануне, 12 марта, ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, снаряд попал в жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров