ПВО сбила шесть дронов за ночь вокруг Курска

Три украинских беспилотника сбито в Курском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Силами ПВО в Курском районе сбито три украинских БПЛА", — написал глава региона в телеграм-канале.

Перед этим ПВО сбила два дрона в небе над Курском. А позднее губернатор добавил об уничтожении ещё одного БПЛА.