ПВО сбила шесть дронов за ночь вокруг Курска
Три украинских беспилотника сбито в Курском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Силами ПВО в Курском районе сбито три украинских БПЛА", — написал глава региона в телеграм-канале.
Перед этим ПВО сбила два дрона в небе над Курском. А позднее губернатор добавил об уничтожении ещё одного БПЛА.
А накануне, 12 марта, ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, снаряд попал в жилой дом. К счастью, никто не пострадал.
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Unsplash / Fabrizio Conti