Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, снаряд попал в дом
ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. На этот раз снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Вновь обстреляны населённые пункты Глушковского района. Пострадавших нет. В посёлке Тёткино в результате прямого попадания снаряда загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные тушат возгорание", — написал он, добавив, что также был обстрелян посёлок Краснооктябрьский, однако там разрушений нет.
Ранее Life.ru писал о попытке прорыва ДРГ в населённый пункт Тёткино на границе с Украиной, однако в результате стрелкового боя враг был отброшен. В Минобороны отметили, что вражеские ДРГ безуспешно пытались прорваться в Россию на четырёх направлениях. В итоге потери ВСУ после атаки на границу РФ составили 234 бойца, 7 танков и 3 Bradley.
Shutterstock / Dmytro Larin