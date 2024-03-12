Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, снаряд попал в дом

ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. На этот раз снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Вновь обстреляны населённые пункты Глушковского района. Пострадавших нет. В посёлке Тёткино в результате прямого попадания снаряда загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. Пожарные тушат возгорание", — написал он, добавив, что также был обстрелян посёлок Краснооктябрьский, однако там разрушений нет.