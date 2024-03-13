Почти 60 украинских дронов уничтожено над Россией за ночь и утро

Противовоздушная оборона (ПВО) России сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за минувшую ночь и сегодняшнее утро. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) областей", — перечислили в министерстве.