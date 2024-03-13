Почти 60 украинских дронов уничтожено над Россией за ночь и утро
Силы ПВО сбили 58 украинских дронов над шестью регионами России за ночь и утро
Противовоздушная оборона (ПВО) России сбила 58 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за минувшую ночь и сегодняшнее утро. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
"В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) областей", — перечислили в министерстве.
Как уже писал Life.ru, ночью обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино в Белгородчине. А в Воронежской области в результате отражения налёта почти 30 дронов незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома.
Unsplash / Fabrizio Conti