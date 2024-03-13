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13 марта, 05:36

На рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие

На рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, который приехал на место ЧП.

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", – написал он в Телеграм-канале и уточнил, что над устранением возгорания уже работают оперативные службы.

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А 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован. Также после падения украинского беспилотника на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.

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VK / Otbatki

Андрей Бражников
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