На рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие
На рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, который приехал на место ЧП.
"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", – написал он в Телеграм-канале и уточнил, что над устранением возгорания уже работают оперативные службы.
А 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован. Также после падения украинского беспилотника на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.
VK / Otbatki