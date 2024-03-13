На рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, который приехал на место ЧП.

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", – написал он в Телеграм-канале и уточнил, что над устранением возгорания уже работают оперативные службы.