Пожар на Кстовском НПЗ после атаки дрона локализован

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, который произошёл утром 12 марта после атаки беспилотников, локализован. Сил и средств для ликвидации возгорания на НПЗ достаточно, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия", — рассказал Никитин в телеграм-канале.

К тушению привлекли поезд. По оперативной информации, пострадавших нет, сотрудники были вовремя эвакуированы. Сейчас специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.