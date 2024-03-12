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12 марта, 07:07

Пожар на Кстовском НПЗ после атаки дрона локализован

Губернатор Никитин заявил о локализации пожара на Кстовском НПЗ после атаки БПЛА

Пожар на Кстовской НПЗ. Telegram / Глеб Никитин

Пожар на Кстовской НПЗ. Telegram / Глеб Никитин

Пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, который произошёл утром 12 марта после атаки беспилотников, локализован. Сил и средств для ликвидации возгорания на НПЗ достаточно, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия", — рассказал Никитин в телеграм-канале.

К тушению привлекли поезд. По оперативной информации, пострадавших нет, сотрудники были вовремя эвакуированы. Сейчас специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона
Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона

Как уже писал Life.ru, беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области в районе 7 часов утра. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти.

Андрей Бражников
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