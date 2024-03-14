В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА и ракет

В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" — сказано в записи, где также уточняется, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В то же время угроза ракетной опасности объявлена на территории всей Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.