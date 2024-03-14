Регион

Уведомления отключены

14 марта, 00:52

В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА и ракет

В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" — сказано в записи, где также уточняется, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В то же время угроза ракетной опасности объявлена на территории всей Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Отвлекающие манёвры: К чему приведут атаки ВСУ на регионы РФ и что происходит в зоне СВО
Отвлекающие манёвры: К чему приведут атаки ВСУ на регионы РФ и что происходит в зоне СВО

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как ВС РФ не дали украинским диверсантам прорваться в Россию. Всё произошло около КПП Нехотеевка в Белгородской области.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров