В Курской и Белгородской областях объявили угрозу атаки БПЛА и ракет
В Курской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" — сказано в записи, где также уточняется, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
В то же время угроза ракетной опасности объявлена на территории всей Белгородской области. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как ВС РФ не дали украинским диверсантам прорваться в Россию. Всё произошло около КПП Нехотеевка в Белгородской области.
t.me / Роман Старовойт