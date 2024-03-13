Подрыв на мине и граната в люк: Кадыров показал видео разгрома ДРГ и самый невезучий танк ВСУ Кадыров показал, как ВС РФ не дали украинским диверсантам прорваться в Россию 13 марта, 17:49 ВС РФ отбили атаку украинских диверсантов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российские войска успешно отразили атаки украинских диверсантов на подступах к государственной границе. Кадры боевых действий он разместил в своём телеграм-канале.

ВС РФ отбили атаку украинских диверсантов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Планы ВСУ были разбиты батальоном "Запад-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление", — написал политик.

Кадыров напомнил, что противник выдвинулся к российской границе на тяжёлой технике, полагая, что это "кратно увеличит шансы на успех". Чеченский лидер похвалил воздушную разведку России, а также артиллерию и операторов дронов. Он подчеркнул, что "по позициям противника удары наносились быстро и крайне точно".

На размещённом видео украинские диверсанты пытаются спрятаться в здании около КПП Нехотеевка, но туда прилетает российский снаряд. Затем один из танков ВСУ дерзко бросается к границе с РФ, но тут же напарывается на мину. Экипаж открывает люк, чтобы выбраться, но внутрь удачно влетает граната с российского беспилотника.

Авторы Татьяна Миссуми