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Подрыв на мине и граната в люк: Кадыров показал видео разгрома ДРГ и самый невезучий танк ВСУ

Кадыров показал, как ВС РФ не дали украинским диверсантам прорваться в Россию

13 марта, 17:49
ВС РФ отбили атаку украинских диверсантов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

ВС РФ отбили атаку украинских диверсантов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российские войска успешно отразили атаки украинских диверсантов на подступах к государственной границе. Кадры боевых действий он разместил в своём телеграм-канале.

ВС РФ отбили атаку украинских диверсантов. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Планы ВСУ были разбиты батальоном "Запад-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление", — написал политик.

Кадыров напомнил, что противник выдвинулся к российской границе на тяжёлой технике, полагая, что это "кратно увеличит шансы на успех". Чеченский лидер похвалил воздушную разведку России, а также артиллерию и операторов дронов. Он подчеркнул, что "по позициям противника удары наносились быстро и крайне точно".

На размещённом видео украинские диверсанты пытаются спрятаться в здании около КПП Нехотеевка, но туда прилетает российский снаряд. Затем один из танков ВСУ дерзко бросается к границе с РФ, но тут же напарывается на мину. Экипаж открывает люк, чтобы выбраться, но внутрь удачно влетает граната с российского беспилотника.

В Курской области запретили публиковать информацию о работе ВС РФ и обстрелах
В Курской области запретили публиковать информацию о работе ВС РФ и обстрелах

Напомним, 12 марта украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Все атаки бойцов ВСУ провалились, под натиском российских войск противник отступил. В ФСБ сообщили, что у границы было уничтожено более 100 украинских военных. Президент РФ Владимир Путин объяснил попытку ВСУ проникнуть вглубь России неудачами Киева на фронте.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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