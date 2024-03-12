В Курской области запретили публиковать информацию о работе ВС РФ и обстрелах

Оперштаб Курской области принял дополнительные меры по усилению охраны порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона. Так, власти ввели запрет на публикацию информации о местах обстрелов, прилётах, использовании вооружений или средств противовоздушной обороны и дронов.

"Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения. Также запрещено распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников", — говорится в телеграм-канале правительства региона.