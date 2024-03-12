В Курской области запретили публиковать информацию о работе ВС РФ и обстрелах
Оперштаб Курской области принял дополнительные меры по усилению охраны порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона. Так, власти ввели запрет на публикацию информации о местах обстрелов, прилётах, использовании вооружений или средств противовоздушной обороны и дронов.
"Запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, чтобы не допустить идентификации места их нахождения. Также запрещено распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников", — говорится в телеграм-канале правительства региона.
Под запрет попадают любые публикации, с помощью которых можно определить тип вооружения, место его запуска или траекторию полёта снаряда. Решение оперативного штаба обязательно к выполнению для всех, кто находится на территории региона. Отмечается, что меры безопасности в регионе предусмотрены указом президента России Владимира Путина в рамках "среднего уровня реагирования".
Ранее в Минобороны сообщили о том, что в небе над Курской областью были сбиты четыре украинских БПЛА. Все четыре попытки атак дронами, предпринятые ВСУ, удалось отразить с 12:40 до 13:40 по Москве. А ночью над регионом были уничтожены ещё 11 беспилотников противника. Кроме того, сегодня стало известно о том, что украинская ДРГ совершила безуспешную попытку зайти в посёлок Тёткино, который также подвергся артиллерийскому обстрелу. По данным ФСБ, на границе Курской и Белгородской областей были уничтожены 100 солдат ВСУ. В Минобороны уточнили, что они пытались прорваться в Россию на четырёх направлениях.
ТАСС / Николай Гынгазов