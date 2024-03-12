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12 марта, 12:13

Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, сбитых над Курской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила во вторник, 12 марта, пресс-служба Министерства обороны. Все четыре террористические атаки киевского режима были пресечены в течение часа — с 12:40 до 13:40 по московскому времени.

Мэр показал последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода
Мэр показал последствия атаки беспилотника на администрацию Белгорода

А вот Белгородская область, как ранее сообщал Life.ru, подверглась сегодня массированному обстрелу со стороны Украины. Так, беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ обстреляли город Шебекино, там пострадали три мирных жителя.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Марина Калегина
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