Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила во вторник, 12 марта, пресс-служба Министерства обороны. Все четыре террористические атаки киевского режима были пресечены в течение часа — с 12:40 до 13:40 по московскому времени.