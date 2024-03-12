Минобороны сообщило о четырёх украинских дронах, сбитых над Курской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила во вторник, 12 марта, пресс-служба Министерства обороны. Все четыре террористические атаки киевского режима были пресечены в течение часа — с 12:40 до 13:40 по московскому времени.
А вот Белгородская область, как ранее сообщал Life.ru, подверглась сегодня массированному обстрелу со стороны Украины. Так, беспилотник противника врезался в здание администрации в Белгороде, пострадали две местные жительницы. Также ВСУ обстреляли город Шебекино, там пострадали три мирных жителя.
ТАСС / Евгений Епанчинцев